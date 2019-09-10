Москва, , 13:23 — REGNUM Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предлагает перенести единый день голосования, передает корреспондент ИА REGNUM 10 сентября.

«Мы всегда говорили о втором воскресенье октября. Коллеги фракции ЛДПР и КПРФ считают, что лучше проводить единый день голосования весной. Мы готовы рассмотреть любые варианты», — сказал Миронов в ходе пленарного заседания Госдумы.

Он отметил низкую явку на выборах 8 сентября и связал это с тем, что граждане находятся на дачах.