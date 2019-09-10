Рязань, , 13:21 — REGNUM Депутаты городской думы Рязани утвердили мэром областного центра Елену Сорокину. Процедура тайного голосования прошла 10 сентября на специальном заседании. Кандидата поддержал 31 народный избранник, пять проголосовали против, один бюллетень оказался испорченным. За второго претендента, замглавы администрации Пронского района Андрея Ильичева, голосование не проводили.

Новый мэр Рязани Пресс-служба администрации Рязани

На заседание в думу не пришли два депутата единоросса и один коммунист, сообщает Рязанский городской сайт. Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября 2019 года Елена Сорокина и Андрей Ильичев представили конкурсной комиссии свои программы социально-экономического развития Рязани. Стратегия исполняющей обязанности мэра Рязани на тот момент понравилась комиссии больше.

Елена Сорокина родилась 16 января 1970 года в Рязани. Она кандидат педагогических наук. И.о. мэра областного центра была назначена в мае 2017 года.

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