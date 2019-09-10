Ереван, , 13:29 — REGNUM Акцию протеста рядом с мэрией Еревана проводят сотрудники мусороуборочной компании «Санитек», 10 сентября сообщает информационное агентство Новости Армении.

Участники протеста требуют выплатить им заработные платы, которые не выплачиваются по причине того, что мэрия столицы не принимает исполнительные листы за август.

«Хорошо или плохо, но мы работали», — отметили протестующие. Сотрудники компании посетовали на то, что их руководство ничего не сообщает о своих дальнейших шагах.

Напомним, 30 июля Комитет государственных доходов Армении сообщил, что в отношении мусороуборочной компании «Санитек» возбуждено уголовное дело. Руководство компании утверждает, что дело заведено по политическим мотивам, а целью является захват имущества предприятия.