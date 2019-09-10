Ахтубинск, Астраханская область, , 13:15 — REGNUM В Астраханской области бывший глава города Ахтубинска Аманга Нарузбаев признан виновным в превышении должностных полномочий. Как сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Астраханской области, приговор вынес Ахтубинский районный суд.

Будучи мэром, Нарузбаев получил от местной жительницы, действовавшей по доверенности от его супруги, заявление с просьбой предоставить более 290 квадратных метров земли для расширения магазина. Хотя для этого нужно было провести торги, мэр поручил своим подчинённым оформить все необходимые для передачи земли документы. Согласно документации, участок стоил всего 235 тысяч рублей, хотя его реальная стоимость составляет 1,7 миллиона рублей.

Бывшего мэра приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года и лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на два года.

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