10 сентября 2019 | Время чтения 5 мин

Структурно новые армии Китая весьма схожи с российскими общевойсковыми армиями «нового облика». Учитывая то, что в настоящее время экономические интересы Поднебесной распростёрлись буквально по всему миру, очевидно, что новая организационно-штатная структура НОАК рано или поздно перейдёт от теории к практике, рождая нового мирового военно-политического игрока.

Алексей Суконкин, , 14:54 — REGNUM В Поднебесной полностью завершилась военная реформа по переводу Народно-освободительной армии Китая (НОАК) на новую штатную организацию. Ситуацию лучше всего можно продемонстрировать в сравнении с чем-то, например, сравним двух соседей — российский Восточный военный округ и китайское Северное командование НОАК.

Китайская выправка Иван Шилов © ИА REGNUM

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Итак, теперь в прямом соприкосновении с российским Восточным военным округом (и имея ВВО в качестве потенциального противника) находится Северное командование НОАК, фактически унаследовавшее территорию Шеньянского военного округа — структуры стратегического звена, существовавшей здесь до 2017 года.

Ранее здесь размещались воинские соединения четырёх армий, представленные дивизиями и бригадами нескольких типов, причём наиболее многочисленными были пехотные формирования: мотопехотные, механизированные, пехотные. Эти части практически не имели тяжелых видов вооружений и представляли собой то, что принято думать про китайскую армию — огромные массы пехоты, вооруженные китайской версией автомата Калашникова, посаженные на обычные бортовые грузовики.

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Но с переходом, как бы сказали в России, на «новый облик», НОАК фактически избавилась от старого многомиллионного, но крайне не эффективного наследия. Нельзя сказать, что вооруженные силы Китая стали компактными, но всё же в этом направлении в последние годы они совершили решительный прорыв. Четыре многочисленные армии Шеньянского военного округа (16-я в Чанчуне, 26-я в Вэйфане, 39-я в Лаояне и 40-я в Цзиньчжоу) были переформированы в три армии «нового облика» с одинаковой компактной организационно-штатной структурой, по комплекту входящих в них частей во многом схожей с общевойсковыми армиями России. Эксперты, не тушуясь, прямо говорят, что структурно новые армии НОАК весьма схожи с российскими общевойсковыми армиями «нового облика». Здесь стоит вспомнить, как плотно присутствуют китайские военные наблюдатели на оперативных или стратегических учениях, проводимых Российской Армией, и насколько повысился уровень взаимного обмена военными делегациями. Удивляться нечему.

Военный парад на манёврах «Восток-2018» Mil.ru

Итак, теперь стоящее «напротив» российского Восточного военного округа китайское воинское объединение — Северное командование НОАК — располагает тремя армиями, штабы которых находятся в Чанчуне (78-я армия), Ляояне (79-я армия) и Вэйфане (80-я армия). В состав каждой из них включено по шесть так называемых «общевойсковых» бригад, представляющих собой главную ударную силу армии, а также по шесть бригад боевого и тылового обеспечения: артиллерийская бригада, бригада противовоздушной обороны, бригада армейской авиации, бригада специального назначения, инженерная бригада и бригада поддержки. Нумерация «общевойсковых» бригад сохранилась от ранее существовавших мотопехотных и механизированных бригад, а бригады обеспечения имеют тот же номер, какой носит армия, в которой они состоят. Например, в 78-й армии бригада ПВО тоже имеет номер 78, а в 80-й армии бригада спецназа именуется 80-й бригадой специального назначения. Помимо частей, входящих в состав армий, Северное командование НОАК располагает 11-ю пограничными бригадами (представляющими нечто среднее между российским пограничным отрядом и бригадой прикрытия границы), а также четырьмя бригадами береговой обороны.

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«Общевойсковые» бригады, входящие в состав армий НОАК, имеют по два танковых батальона, по 40 основных танков в каждом, по два мотопехотных батальона, в каждом из которых имеется 31 БМП, также есть артиллерийский дивизион, куда входит 36 орудий и 9 самоходных противотанковых ракетных комплексов, есть также и дивизион противовоздушной обороны, имеющий 18 зенитно-ракетных комплексов ПВО.

Военный парад на манёврах «Восток-2018» Mil.ru

Для сравнения можно привести пример структуры российской общевойсковой армии. Так, в любой из четырёх общевойсковых армий, находящихся в Восточном военном округе (5-я в Уссурийске, 29-я в Чите, 35-я в Белогорске и 36-я в Улан-Удэ), главной ударной силой в боевой группе является мотострелковая или танковая бригада — их может быть от одной до четырёх, при этом имеются «бригадные» базы хранения — в каждой армии по несколько баз — которые в угрожающий период быстро могут стать полноценными мотострелковыми или танковыми бригадами. В отличие от китайских «общевойсковых» бригад, в которых количество танковых и мотопехотных батальонов одинаково, российская мотострелковая бригада имеет три мотострелковых батальона и один танковый батальон, танковая бригада имеет три танковых батальона и один мотострелковый батальон.

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К боевой группе примыкают соединения боевого и тылового обеспечения, коими являются ракетные бригады (все на комплексах «Искандер-М»), артиллерийские бригады, зенитно-ракетные бригады, бригады управления (связи), бригады материально-технического обеспечения, а также полки — инженерно-сапёрный и радиационной, химической и биологической защиты. Также в Восточном военном округе есть соединения, не входящие в состав армий: реактивно-артиллерийская бригада, инженерная бригада, бригада радиационной, химической и биологической защиты, бригада радиоэлектронной борьбы, бригада специального назначения, две десантно-штурмовые бригады, бригада морской пехоты и бригада армейской авиации.

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Военный парад на манёврах «Восток-2018» Mil.ru

Имея примерно одинаковую структуру, российская общевойсковая армия тем не менее располагает «инструментом», способным внести решительный перевес в свою пользу — ракетной бригадой на комплексах «Искандер-М», чего не имеют китайские армии. По всей видимости, данное отличие и гарантирует тот паритет сил, который в настоящее время установлен между Россией и КНР в сфере пусть пока и гипотетического, но всё же существующего военного противостояния.

Поражает то, с какой скоростью в Китае прошло глобальное реформирование вооруженных сил, с какой видимой лёгкостью НОАК отказалась от традиционных многомиллионных масс крайне неэффективной пехоты в пользу высокотехнологичных маневренных ударных групп.

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Всего в НОАК в настоящее время есть 13 армий. И, по всей видимости, китайское военное руководство мечтает на практике испытать всё то, что ими было создано в последние несколько лет. Учитывая то, что в настоящее время экономические интересы Поднебесной распростёрлись буквально по всему миру, очевидно, что новая организационно-штатная структура НОАК рано или поздно перейдёт от теории к практике, рождая нового мирового военно-политического игрока.