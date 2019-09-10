Самара, 10 сентября 2019, 13:10 — REGNUM Виктор Кудряшов официально утвержден на посту председателя правительства Самарской области во время 43-го внеочередного заседания областной думы. Об этом 10 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.
43-е внеочередное заседание думы Самарской области состоялось 10 сентября. Кандидатуру Виктора Кудряшова внес губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
По его словам, данный кандидат абсолютно подготовлен к работе.
По словам Виктора Кудряшова, его главной задачей на этом посту является повышение уровня благосостояния и улучшение качества жизни жителей Самарской области.
«Задача эта непростая, но понимание, как ее решать, есть», — отметил он, выступая перед собравшимися.
Напомним, что на этой должности с приставкой «исполняющий обязанности» Игорь Кудряшов работал с мая 2019 года.