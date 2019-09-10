Чернигов, Украина, 10 сентября 2019, 13:04 — REGNUM Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины пресекли вещание трёх российских телеканалов в Черниговской области, заявили 9 сентября в пресс-службе нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.
СБУ отреагировала на сообщение, что в селе Сосница Черниговской области в заведении общественного питания смотрят российское телевидение.
Как сообщил оппозиционный украинский телеканал NewsOne, национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины обратился в суд с требованием лишить телеканал лицензии. Поводом для обращения стали высказывания гостей студии NewsOne, которые якобы «разжигали вражду».
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