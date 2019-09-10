Москва, , 13:01 — REGNUM Сообщения о том, что российские боевые самолёты якобы нанесли удар по зоне деэскалации Идлиб в Сирии и таким образом нарушили перемирие, не соответствуют действительности. Об этом заявили в Министерстве обороны России.

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«С началом действия 31 августа режима прекращения огня в зоне деэскалации Идлиб самолёты ВКС России и ВВС Сирии никаких боевых задач по поражению целей на земле не выполняют», — заверили в военном ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что информация, опубликованная агентством Reuters, о том, что самолёты ВКС России нанесли удары по высоте Джабаль аль-Акрад, «является очередным фейком».

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Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа 2019 года в сирийском Идлибе начал действовать новый режим прекращения огня. Он был объявлен войсками Сирийской Арабской Республики в одностороннем порядке. Такая договорённость в целях стабилизации обстановки была достигнута российским Центром по примирению враждующих сторон. В этой связи были полностью прекращены полёты боевой авиации ВКС России и ВВС Сирии.

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