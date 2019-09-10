Вашингтон, , 12:53 — REGNUM Вторгаться в политические процессы в последний момент и получать основные дивиденды — давняя политическая традиция США, и в случае с переговорами России и Украины, а также с разрешением конфликта в Донбассе вмешательство Вашингтона не может принести ничего хорошего, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 10 сентября, комментируя заявления президента США Дональда Трампа.

Как сообщалось ранее, Трамп заявил, что готов «оказать содействие» переговорам между Россией и Украиной, если возникнет такая необходимость. Обмен заключенными между Россией и Украиной президент США назвал важным положительным шагом.

«Это известная американская традиция — вторгаться в политические процессы, переговоры и даже мировые катаклизмы в последний момент и срывать основные дивиденды. Напомню лишь наиболее кричащий пример: их вступление на финальном этапе в Первую мировую войну и навязывание своей воли при выработке послевоенных договорённостей. Это же они хотят повторить и в случае с Украиной. Нам это надо?

Напомню в этой связи в очередной раз, что политических переговоров между Украиной и Россией в настоящее время не ведётся. И особенно — об урегулировании внутреннего украинского конфликта в Донбассе. Состоявшийся обмен заключёнными — это другая история.

Так вот, в существующем международном формате урегулирования конфликта в Донбассе США не место. «Нормандский формат» все эти годы выполнял свою функцию и без них. Никто ведь всерьёз и не надеялся, что Киев будет следовать своим обязательствам по Минским договорённостям! И что теперь, рассчитывать, что Вашингтон заставит Киев им следовать? Или что он признает ДНР и ЛНР сторонами переговоров? Смешно.

Пусть «Нормандский формат» сам себя окончательно исчерпает. А вот когда исчерпает, когда речь пойдёт о выработке каких-то новых договорённостей, нам лучше будет вести дело с правительством Владимира Зеленского и с ним самим напрямую. Он, конечно, будет этому противиться, ибо, несмотря на все заявления его помощников, не чувствует себя равным Владимиру Путину. Но надо «помочь» ему стать действительно адекватным партнёром по переговорам в двустороннем российско-украинском формате.

Что же касается переговоров об урегулировании в Донбассе, то это должны быть переговоры между Киевом, с одной стороны, и Донецком и Луганском, с другой. Вот когда до этого дойдёт дело, тогда и надо будет определиться по роли России, но исходя из того же понимания, что бесполезных (это в лучшем случае), а, как правило, вредных западных посредников надо максимально отодвигать», — отметил Михаил Демурин.