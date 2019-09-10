Анкара, , 12:54 — REGNUM Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обвинил Соединенные Штаты в недостаточном участии в создании зоны безопасности в Сирии, об этом 10 сентября сообщает Al Arabia.

«Вашингтон тормозит реализацию соглашения о создании зоны безопасности на севере Сирии», — подчеркнул дипломат во время пресс-конференции в Анкаре, добавив, что подобный подход неудовлетворителен.

Напомним, Вашингтон и Анкара согласовали создание на севере Сирии зоны безопасности, которую они будут патрулировать совместно.

Задачей Турции является противостояние сирийским курдам, сражающимся с боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Анкара отрицает вклад повстанцев в борьбу с террористами.

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