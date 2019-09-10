Матарам, Индонезия, , 12:48 — REGNUM Губернатор индонезийской провинции Западная Нуса-Тенгара Зулькифлиманшах приветствует серьезность намерений малайзийских инвесторов вкладывать средства в провинцию, сообщает информационное агентство Antara.

Издание отмечает, что диалог между представителями провинции Западная Нуса-Тенгара и исламского торгового совета Малайзии (DPIM) состоялось в офисе губернатора.

Губернатор провинции выразил надежду на развитие прямых связей между островом Ломбок и Малайзией в будущем.

Глава малайзийской делегации Датук Ризал заявил, что все бизнесмены, прибывшие с ним, имеют серьезные намерения инвестировать в провинцию в ближайшем будущем. В связи с этим, малайзийская сторона надеется, что инвестиционный процесс в Индонезии будет ускорен за счет сокращения бюрократических норм.

Датук Ризал также выступил за подписание меморандума о взаимопонимании между правительством провинции Западная Нуса-Тенгара и Малайзией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, индекс демократии в провинции Западная Нуса-Тенгара в 2018 году снизился с 76,04 до 73,63 пунктов.

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