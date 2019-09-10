Киев, , 12:45 — REGNUM В настоящее время на территории России находятся 113 граждан Украины, которые содержатся в местах лишения свободы. Киев заинтересован в их возвращении на родину. Об этом заявила уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова, передаёт РБК.

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Она отметила, что президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым продолжить обмен. По мнению омбудсмена, ещё один обмен удерживаемыми лицами может состояться до конца 2019 года.

«Перспективы обмена есть. Я считаю, что в этом году обмен произойдет», — заявила она в эфире украинского телеканала «1+1».

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На Украине не исключили нового обмена с Россией

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября Россия и Украина провели обмен удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35». В частности, в Россию вернулись руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и бывший зенитчик Владимир Цемах. В свою очередь, на Украину вернулись режиссёр Олег Сенцов, осуждённый за терроризм, и украинские моряки, задержанные после инцидента в Керченском проливе.

Обмену предшествовали переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, после него президенты вновь провели беседу. Стороны обсудили процесс обмена удерживаемыми лицами, согласившись с тем, что данная акция сыграла позитивную роль в процессе нормализации двусторонних отношений.