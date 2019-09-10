Сухум, , 12:43 — REGNUM Президент Абхазии Рауль Хаджимба заявил, что готовится к возможному решению Верховного суда об отмене итогов второго тура выборов, сообщает 10 сентября РИА Новости.

Напомним, 8 сентября состоялся второй тур выборов президента Абхазии. 9 сентября ЦИК объявил итоговые результаты, согласно которым победил действующий президент Хаджимба, набравший 47,39% голосов. Соперник Хаджимбы Алхас Квициния получил 46,17% голосов. В тот же день оппозиционер, проигравший кандидат заявил, что подаст иск в Верховный суд об отмене результатов выборов. Оппозиция настаивает на том, что победитель должен был набрать не простое, а абсолютное большинство голосов.

На вопрос журналистов Хаджимбе, что он будет делать в случае решения Верховного суда об отмене итогов выборов, действующий президент ответил, что пока не будет озвучивать свои возможные действия. «Есть законные способы и мы будем действовать в соответствии с законом», — добавил Хаджимба.

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