Тбилиси, , 12:38 — REGNUM Правительство Грузии надеется установить прямое авиасообщение с США и с этой целью начинает переговоры с американскими властями и авиакомпаниями. По информации министерства экономики и устойчивого развития Грузии, в рамках визита министра экономики и устойчивого развития Натии Турнава в США запланированы переговоры с двумя ведущими американскими авиакомпаниями — Delta Air Lines и United Airlines.

На встречах с руководством авиакомпаний грузинский министр предоставит им детальную информацию о Грузии. По данным проведенных министерством экономики и устойчивого развития Грузии специальных исследований, в Грузии имеется большой спрос на прямые авиарейсы в США.

По оценке самой Натии Турнава, достижение соглашения по этому вопросу и начало выполнения прямых авиарейсов станет очень четким и однозначно позитивным политическим шагом со стороны США исходя из отношений стратегического партнерства с Грузией. С другой стороны, прямое авиасообщение будет коммерчески выгодным для авиакомпаний.

В организации визита грузинского министра в США активное участие принимало посольство США в Грузии, говорится в сообщении министерства. Визит начался сегодня, 10 сентября, а дата его окончания в официальной информации не указывается.