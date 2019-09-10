Анкара, , 12:32 — REGNUM Правоохранительные органы Турции арестовали 53 человек, подозреваемых в связях с ФЕТО, об этом 10 сентября сообщает Anadolu Ajansi.

Среди задержанных 50 человек служили в частях жандармерии, а трое являлись скрытыми проповедниками.

ФЕТО считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории государства запрещена. Ее лидер религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен обвиняется в попытке государственного переворота.

Напомним, в июле 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота, при подавлении которого погиб 251 человек, 2 тыс. 200 человек получили ранения. Гюлен отверг обвинения в свой адрес, осудив путч.

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