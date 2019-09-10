Лондон, 10 сентября 2019, 12:24 — REGNUM Нового соглашения между Великобританией и ЕС не будет, евробюрократы доведут до конца свой урок для Лондона и для тех, кто может последовать его примеру, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 10 сентября, комментируя сообщения о решении британских депутатов.
Как сообщалось ранее, парламент Великобритании повторно отверг предложение премьер-министра Бориса Джонсона о проведении досрочных выборов. В настоящее время власти ЕС отказываются пересматривать условия соглашения о выходе Великобритании, а парламент Великобритании в свою очередь выступает как против выхода по согласованному сценарию, так и против выхода без соглашения.