Берлин, , 12:18 — REGNUM Временно исполняющая обязанности председателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и глава правительства земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг объявила, что борется с онкологическим заболеванием. В связи с этим она сложит с себя ряд обязанностей, пишет газета Bild.

10 сентября 45-летняя Швезиг заявила, что у нее диагностирован рак груди. Она останется по посту премьер-министра Мекленбурга — Передняя Померания и продолжит выполнять обязанности партийного лидера в этой земле. Однако ей придется отказаться от своих постов на федеральном уровне.

«Хорошая новость в том, что этот рак излечим. Однако это требует медицинского вмешательства», — сказала Швезиг.

Мануэла Швезиг занимала пост федерального министра по делам семьи с 2013 по 2017 годы. С июня 2019 года она входит в комитет из трех человек, который исполняет обязанности председателя СДПГ после отставки Андреа Налес. Также одна возглавляет один из комитетов бундестага.

Как сообщало ИА REGNUM, новый лидер СДПГ будет избран партией на съезде в декабре 2019 года. За этот пост в настоящее время сражаются 17 кандидатов.

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