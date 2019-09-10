Москва, , 12:16 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал принимать больше законов прямого действия, которые не требуют от правительства РФ принятия иных нормативно-правовых актов, передает корреспондент ИА REGNUM 10 сентября.

В весеннюю сессию Госдума приняла 325 законов, из них — 109 с отсылочными нормами, каждый третий законопроект с отсылочными нормами, привел данные Володин.

«Это неправильно», — заявил Володин.

Он отметил, что отсылочные нормы требуют от правительства формирования подзаконных актов, однако правительство не всегда принимает нормы в срок, что существенно тормозит реализацию законов.

Володин призвал выходить на принятие законов прямого действия, и в этом есть поддержка президента РФ Владимира Путина, указал спикер Госдумы. Он допускает, что не каждое министерство обрадуется росту законов прямого действия.