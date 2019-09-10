Ереван, , 12:23 — REGNUM Ограничение на продажу оружия противникам стран-членов ОДКБ предложил ввести в устав организации депутат парламента Армении Микаел Мелкумян, 10 сентября сообщает пресс-служба Национального собрания республики.

Заместитель министра иностранных дел Шаварш Кочарян, участвующий в обсуждении этой инициативы, сказал, что на данном этапе ОДКБ не примет такие поправки. Дипломат напомнил, что страны-члены организации имеют большие преимущества по условиям приобретения вооружения.

Напомним, ранее стало известно, что новым уставом ОДКБ введен новый статус — партнер. Наделение этим статусом третьей страны возможно только при полном согласии стран-участниц организации.