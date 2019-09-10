Москва, , 12:15 — REGNUM Блогер Алексей Навальный в ходе предвыборной кампании призывал не голосовать за ЛДПР, но когда представитель партии стал побеждать на выборах в Хабаровском крае, «примазался» к победе. Об этом журналистам заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский перед началом первого пленарного заседания Госдумы осенней сессии, передает корреспондент ИА REGNUM 10 сентября.

«Навальный обнаглел — говорит, что это он нам (победу) сделал. Совсем уже с ума сошел, ему надо к психиатру. Он видит, что мы побеждаем там и примазался, что это он тоже помог ЛДПР. Но в Москве-то он что сказал — он, наверное, не помнит, но я слышал собственными ушами — голосовать ни в коем случае не за «Единую Россию», а за коммунистов, «Справедливую» и за «Яблоко». Но не за ЛДПР. Ты подлец, Навальный, подонок. Ты же сам на весь мир сказал за ЛДПР не голосовать, а когда в Хабаровске мы побеждаем, ты, подонок, говоришь, что это ты сделал. К психиатру тебя, Алеша», — возмутился Жириновский.