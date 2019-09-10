Вильнюс, , 12:13 — REGNUM После раскола фракции партии «Порядок и справедливость» в литовском парламенте сегодня, 10 сентября, в Сейме Литвы нет формального правящего большинства, заявил председатель этой партии Ремигиюс Жемайтайтис, сообщает корреспондент ИА REGNUM. При этом, по его словам, неформально 71 необходимый голос для принятия ряда законов у правящего теперь уже меньшинства всё равно будет.

«После раскола фракции «Порядка и справедливости» большинства нет, но и не надо большинства, что бы было создано правительство, поскольку решение (о формировании состава правительства) уже принято. В таком случае остаётся правительство меньшинства с подписью большинства», — комментируя на брифинге в Сейме раскол фракции, описывал парадоксальную ситуацию в парламенте Жемайтайтис.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня фракцию «Порядок и справедливость» покинули сразу четыре депутатов, что автоматически расформировывает всю фракцию, поскольку для создания фракции необходимо минимум семь членов, а после ухода раскольников осталось только три. Мятежники пояснили своё решение конфликтом с председателем партии Ремигиюсом Жемайтайтисом.

В состав правящей коалиции ранее входило четыре фракции: крупнейшей Союза крестьян и зелёных Литвы, Социал-демократической партии труда, Избирательной акции поляков Литвы — Союза христианских семей и «Порядка и справедливости».