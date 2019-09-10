Новосибирск, , 12:12 — REGNUM Новосибирское региональное отделение партии «Родина» намерено через суд добиться отмены результатов довыборов в горсовет Новосибирска. Об этом изданию «Континент Сибирь» рассказал руководитель отделения партии Вячеслав Илюхин.

Напомним, 8 сентября в Новосибирске прошли довыборы в Горсовет по одномандатному избирательному округу №12. Как ранее сообщала председатель новосибирского избиркома Тамара Краткая, во время голосования наблюдатели заподозрили, что мужчины рядом с одним из участков предлагают деньги за голосование в пользу одного из кандидатов. Было возбуждено административное дело о подкупе.

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Как пишет «Континент Сибирь», секретарь новосибирского отделения «Единой России» Андрей Панферов после инцидента подал заявление о проведении прокурорской проверки.

Руководство «Родины» не устраивает, что произошедшее не отразилось на итогах голосования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на довыборах депутата горсовета Новосибирска по одномандатному избирательному округу №12 победил замдиректора по общим вопросам компании «Сады гиганта» Павел Чернышев («Единая Россия»). Он набрал 28,42% голосов. На втором месте директор компании «Академ-развитие» Игорь Рытиков («Родина») — 23,09%. На третьем — помощник депутата новосибирского законодательного собрания Алексей Манохин (КПРФ) с 22,82%. Явка избирателей составила 24,72%.

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