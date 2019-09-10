Киев, , 12:13 — REGNUM Военная прокуратура может быть ликвидирована, поскольку не соответствует международным стандартам, заявил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка 10 сентября, сообщило информационное агентство «УНН».

Он отметил, что гражданские следователи вполне могут заниматься делами, касающимися военных.

«Государственное бюро расследований будет расследовать эти преступления, а прокуроры гражданские будут осуществлять процессуальное руководство и потом представительство в судах», — рассказал Рябошапка.

Генеральный прокурор добавил, что военные прокуроры просто не нужны:

«Нет никакой особенности или специфики для того, чтобы эти люди носили погоны и проходили военную службу. Прохождение военной службы означает, что эти люди теряют в своей процессуальной деятельности независимость, что для прокурора является одним из самых важных в его статусе», — считает чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рябошапка уволил главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса.

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