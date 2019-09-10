Киев, 10 сентября 2019, 12:13 — REGNUM Военная прокуратура может быть ликвидирована, поскольку не соответствует международным стандартам, заявил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка 10 сентября, сообщило информационное агентство «УНН».
Он отметил, что гражданские следователи вполне могут заниматься делами, касающимися военных.
Генеральный прокурор добавил, что военные прокуроры просто не нужны:
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рябошапка уволил главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса.
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