Москва, , 12:10 — REGNUM Глава общественного штаба по наблюдению за выборами в Московскую городскую думу Алексей Венедиктов отреагировал на заявление самовыдвиженца Романа Юнемана, который собирается пожаловаться на результаты электронного голосования.

«Поговорил с [председателем Центризбиркома] Эллой Памфиловой по поводу рекламации Романа Юнемана на результаты э-голосования в 30-м округе. Сказал, что я заинтересован в гласном и подробном обсуждении эксперимента по э-голосованию в Москве, и, коли жалоба будет направлена, готов принять участие в публичном обсуждении», — написал 10 сентября Венедиктов в личном телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, Юнеман намерен направить жалобу в Московскую городскую избирательную комиссию с требованием отменить результаты электронного голосования. Он обращает внимание на сбои в системе голосования, а также на результаты, контрастирующие с другими участками.