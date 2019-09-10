Киев, , 12:09 — REGNUM Депутат от партии «Слуга народа», председатель комитета Рады по налоговой, таможенной и финансовой политике Данил Гетманцев выразил уверенность в том, что многие украинцы захотят воспользоваться амнистией теневых капиталов. Соответствующее заявление Гетманцев сделал 10 сентября в кулуарах парламента, комментируя регистрацию в Раде законопроекта №1232, который предусматривает налоговую амнистию.

«Амнистии, которые были проведены в Аргентине и Индонезии, вселяют в нас надежду, что наша амнистия также будет успешной… Амнистия является добровольной, никто не обязан принимать в ней участие. Мы должны дать людям право, чтобы они могли вывести свое состояние на свет божий и потом могли его свободно использовать, уплатив небольшой процент в бюджет», — пояснил Гетманцев.

Он считает, что деньги должны работать на страну и гражданина, а не лежать под матрасом или в офшорах.

«Налоговая амнистия — знаковый и мировоззренческий шаг, который мы должны сделать всем обществом. Так или иначе 28 лет мы все в большей или меньшей степени избегали налогообложения, даже получая зарплату в конвертах. Таким образом огромный размер больших и маленьких капиталов на сегодня или под матрасами, или в офшорах. Нам нужно вернуть эти деньги в страну. Нам нужно заставить эти деньги работать», — сказал Гетманцев.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в парламенте Украины зарегистрировали законопроект №1232, который предусматривает налоговую амнистию. Об этом свидетельствуют данные сайта парламента. Документом устанавливается нормативное определение понятия «специальное декларирование». Под ним понимается фактически режим освобождения налогоплательщиков — физических лиц от юридической ответственности за нарушение налогового законодательства Украины, имевших место в течение любого и одного или нескольких налоговых периодов до 1 январь 2020 года включительно.

Согласно законопроекту, налогоплательщики обязаны подать специальную декларацию с 1 января по 31 марта 2020 года и уплатить налоговые обязательства по скрытым доходам в размере: 5% — для валютных ценностей, движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг; 10% — для всех имущественных прав; 2,5% — для активов, за счет которых произошло приобретение облигаций внутреннего государственного займа, выпущенных Национальным банком Украины.