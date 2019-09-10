Киев, 10 сентября 2019, 12:09 — REGNUM Депутат от партии «Слуга народа», председатель комитета Рады по налоговой, таможенной и финансовой политике Данил Гетманцев выразил уверенность в том, что многие украинцы захотят воспользоваться амнистией теневых капиталов. Соответствующее заявление Гетманцев сделал 10 сентября в кулуарах парламента, комментируя регистрацию в Раде законопроекта №1232, который предусматривает налоговую амнистию.
Он считает, что деньги должны работать на страну и гражданина, а не лежать под матрасом или в офшорах.
Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в парламенте Украины зарегистрировали законопроект №1232, который предусматривает налоговую амнистию. Об этом свидетельствуют данные сайта парламента. Документом устанавливается нормативное определение понятия «специальное декларирование». Под ним понимается фактически режим освобождения налогоплательщиков — физических лиц от юридической ответственности за нарушение налогового законодательства Украины, имевших место в течение любого и одного или нескольких налоговых периодов до 1 январь 2020 года включительно.
Согласно законопроекту, налогоплательщики обязаны подать специальную декларацию с 1 января по 31 марта 2020 года и уплатить налоговые обязательства по скрытым доходам в размере: 5% — для валютных ценностей, движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг; 10% — для всех имущественных прав; 2,5% — для активов, за счет которых произошло приобретение облигаций внутреннего государственного займа, выпущенных Национальным банком Украины.