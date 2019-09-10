Ереван, , 12:08 — REGNUM Поправки в межправительственное соглашение между Россией и Арменией о курьерской почтовой связи в военной сфере одобрили депутаты Национального собрания республики, сообщает 10 сентября агентство «Новости-Армения».

Протокол о поправках депутатам представил заместитель министра обороны Армении Габриел Балаян. По его словам, причиной для внесения поправок стали процедурные изменения, связанные с вступлением республики в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

Замминистра добавил, что протокол урегулирует правовые вопросы, связанные с неприкосновенностью посылок, отправленных через военную почтовую службу.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября в парламенте Армении одобрили соглашение с Ливаном о сотрудничестве в военной сфере на 2019 год. Документ предусматривает расширение сотрудничества по различным направлениям.

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