Москва, , 13:13 — REGNUM В пресс-центре REGNUM началось заседание экспертного клуба «Регион» на тему «Выборы-2019: рост политизации и новое качество конкуренции».

Регион Шклярова Ольга © ИА REGNUM

Вопросы для обсуждения:

Выборы губернаторов: уровни конкуренции, регионы политического доминирования власти и проблемные для неё территории. Выборы в региональные и муниципальные органы власти: усиление политической дифференциации. Москва и Петербург: феномен «столичного голосования». Как протест повлиял на итоги выборов? Итоги выборов-2019: к чему приведёт рост политизации населения?

На Youtube-канале ИА REGNUM ведётся прямая трансляция события. Приглашаем присоединиться к просмотру.

В заседании принимают участие:

Орлов Дмитрий Иванович — председатель экспертного клуба «Регион», генеральный директор АПЭК, член Высшего совета партии «Единая Россия»;

Журавлев Дмитрий Анатольевич — генеральный директор Института региональных проблем;

Туровский Ростислав Феликсович — вице-президент Центра политических технологий;

Казанков Григорий Михайлович — политтехнолог;

Загребной Юрий Леонтьевич — главный редактор ИА «Моссовет»;

Забродин Евгений Георгиевич — директор фонда «Региональная политика»;

Курбангалеева Екатерина Шамильевна — директор АНО «НИЦ «Особое мнение»;

Жаров Максим Викторович — политолог;

Данилин Павел Викторович — генеральный директор Центра политического анализа;

Бондаренко Олег Владимирович — директор Фонда прогрессивной политики;

Гусев Дмитрий Геннадьевич — председатель совета директоров Консалтинговой компании Bakster Group;

Мтвейчев Олег Анатольевич — профессор Национального Исследовательского Университета «Высшая школа экономики», политический консультант;

Иванов Олег Борисович — политолог, руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов, исполнительный директор Совета муниципальных образований Московской области;

Соколова Екатерина Никитична — руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ;

Еловский Дмитрий Сергеевич — генеральный директор коммуникационного агентства «Actor»;

Марков Сергей Александрович — директор Института политических исследований, член Общественной палаты РФ;

Нейжмаков Михаил Игоревич — ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций.