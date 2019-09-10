Севастополь, 10 сентября 2019, 12:05 — REGNUM В Севастополь приехали представители американского Центра гражданских инициатив, чтобы ознакомиться с происходящим на полуострове. Об этом 10 сентября журналистам сообщил председатель Союза журналистов Севастополя Сергей Горбачёв.
По его словам, помимо Севастополя иностранные гости планируют посетить Симферополь, Ялту и Бахчисарай.
Напомним, представители Центра гражданских инициатив США посещала российский полуостров в 2018 году.
Читайте также: МИД РФ: международная изоляция Крыма — это миф