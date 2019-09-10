Москва, , 12:04 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал выборы «праздником со слезами на глазах», передает корреспондент ИА REGNUM 10 сентября.

«Если «Единая Россия» — правящая партия, управляйте. Но если выборами в Мосгордуму управляют Навальный и с Запада, то тогда не вы правящая партия, а они», — заявил Жириновский журналистам.

«Коммунисты, понятно, вместе с Навальным, потому что они всегда были извне, к нам приехали как агенты с Запада. И формирование Мосгордумы — это идеальный вариант для запада, чтобы спровоцировать оранжевую революцию, пятая колонна поддержит. Все левые: КПРФ, «Справедливая Россия», «Яблоко» — тоже коммунисты, и Навальный был в «Яблоке», и Яровая у нас тоже из «Яблока», и Артемьев. Вот блок левых партий, которые за интернационал — упаси бог русский национализм — и слабеющая правящая партия. У «Единой России» судьба КПРФ, а они — новая демократия», — рассуждает он.