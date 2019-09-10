Архангельск, , 12:03 — REGNUM Генерал-майор Сергей Волчков, возглавлявший Управление МВД России по Архангельской области с 2013 года, покинул свой пост.

Указ о кадровых перестановках в МВД еще не опубликован, но данные о руководстве на сайте ведомства уже сменились. Как сообщили ИА REGNUM в Управлении, временно-исполняющим обязанности начальника ведомства назначен Станислав Бауман, занимавший должность заместителя главы УМВД.

По информации СМИ, Волчков назначен начальником УМВД по Республике Марий Эл.