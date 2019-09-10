Триполи, , 12:07 — REGNUM Правительство национального согласия Ливии обвинило Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) во вмешательства во внутренние дела страны, об этом 10 сентября сообщает Anadolu Ajansi.

В жалобе, поданной властями в ООН утверждается, что ОАЭ поддерживает вооруженные силы Халифы Хафтара, ведущие борьбу с правительством в Триполи.

Поддержка выражается в информационной и моральной форме, а также и в военной. В частности один из военноначальников Хафтара признал факт поддержки беспилотниками Объединенных Арабских Эмиратов атаки на позиции правительства в Триполи.

Напомним, гражданская война в Ливии продолжается с 2011 года, когда вторжение военных НАТО привело к убийству лидера страны Муаммара Каддафи. В настоящее время страна фактически расколота на несколько враждующих между собой анклавов.

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