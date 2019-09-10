Москва, , 11:58 — REGNUM Самовыдвиженец Михаил Юнеман, уступивший в последний момент на выборах в Мосгордуму в округе №30, намерен 10 сентября направить жалобу в Московскую городскую избирательную комиссию. Об этом он написал в социальной сети Facebook.

В округе №30 победила самовыдвиженка Маргарита Русецкая, получившая поддержку «Единой России». Почти до утра на табло МГИК менялись местами фамилии Юнемана и Русецкой. В итоге результат определили итоги электронного голосования, где у кандидата от власти победа была убедительной.

«Каждый второй виртуальный голос — за кандидата из «Единой России». Ни на одном офлайновом УИКе даже близко нет таких результатов — на 2/3 участков Русецкая проиграла. А там, где победила — сделала это с минимальным отрывом», — пишет Юнеман.

Он считает, что одержал победу в Чертаново.

«Требую отменить результаты на «цифровом» участке 5003 с электронным голосованием. […] Прошу все политические силы, вне зависимости от взглядов, информационно меня поддержать», — обратился он.