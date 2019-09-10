Сеул, , 12:06 — REGNUM Министры иностранных дел Южной Кореи и Казахстана проведут встречу в Сеуле 16 сентября. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства.

По их словам, на встрече Кан Гён Хва и Бейбут Атамкулов обсудят вопросы текущего и будущего сотрудничества между странами.

Известно, что в текущем году отмечается 10-летняя годовщина установления отношений стратегического партнерства между Южной Кореей и Казахстаном. Поэтому представители министерства иностранных надеяться, что данная встреча поспособствует укреплению сотрудничества между странами.