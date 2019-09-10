Киев, , 12:02 — REGNUM Указы президента Украины Владимира Зеленского о помиловании лиц, переданных России в рамках обмена, никогда не будут опубликованы, заявила 10 сентября уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова в интервью «РБК».

"Указы не будут опубликованы, потому что они под грифом «секретно». Они никогда не публикуются», — рассказала она.

Денисова отметила, что переговоры шли тяжело, но они никогда не находились под угрозой срыва.

Как сообщил телеканал «1+1», ранее омбудсмен предположила, что новый обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной может состояться до конца 2019 года.

Читайте также: На Украине не исключили нового обмена с Россией