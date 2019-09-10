Оренбург, , 11:54 — REGNUM Оренбургский горсовет просит коллег Заксобрания и Госдумы поддержать инициативу о возвращении полномочий региону, которые давали бы право ограничивать продажу алкоголя при оказании услуг общественного питания в муниципальных образованиях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горсовета.

Председатель городского совета Оренбурга Ольга Березнева сделала акцент на актуальности проблемы. О том, что тема реализации алкогольной продукции болезненна для населения, свидетельствуют многочисленные обращения в депутатские приемные. Недобросовестные бизнесмены устраивают торговлю алкоголем и в ночное время. Если учесть, что зачастую реализация спиртного ведется на первых этажах высоток или во дворах жилого сектора, то население окрестных домов испытывает дискомфорт.

Муниципальные депутаты надеются, что коллеги в Заксобрании и Госдуме поддержат из инициативу.