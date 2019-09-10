История вопроса

Одна из наиболее актуальных тем во внешнеполитической деятельности Армении – вопрос территориальной принадлежности Нагорного Карабаха.



Страна находится в частичной блокаде. Активом Армении является армянская диаспора за рубежом, имеющая в арсенале инструменты для достижении целей в США и России.



Основными партнерами Армении является Россия, Турция, Грузия. Развиваются отношения с ЕС, США, Китаем. Арменя член ОДКБ и ЕАЭС. Наиболее сложные у Армении отношения с соседним Азербайджаном.



После прихода к власти Николы Пашиняна, акценты внешней политики Армении начали смещаться в пользу Запада.

