Ереван, 10 сентября 2019, 11:51 — REGNUM Соглашение о военном сотрудничестве с Ливаном ратифицировали депутаты Национального собрания Армении, сообщает 10 сентября агентство «Новости-Армения».
Документ предусматривает сотрудничество в сфере военной промышленности, спорта, научно-исследовательской деятельности, материально-технического обеспечения, медицины и миротворческой деятельности.
Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля 2018 года президент Ливана Мишель Аун побывал в Ереване с официальным визитом. Бывший глава Армении Серж Саргсян и лванский президент обсудил вопросы двустороннего и регионального взаимодействия.
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