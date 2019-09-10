Санкт-Петербург, , 11:51 — REGNUM В Петербурге предполагаемую локацию храма РПЦ, против строительства которого восемь лет протестовали местные жители, перенесли из парка Малиновка на улицу Передовиков в том же Красногвардейском районе. Об этом объявили в Смольном 10 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ранее петербуржцам удалось добиться, чтобы договор аренды с застройщиком был расторгнут, однако зеленую зону городской парламент отказывался вносить в перечень зеленых насаждений, что могло бы обезопасить парк от дальнейших посягательств. Спикер Заксобрания Вячеслав Макаров и вовсе заявлял, что учреждение культа «будет построено».

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Смольный одобрил предоставление нового участка под возведение храма святых апостолов Петра и Павла на улице Передовиков вместо Малиновки.

Участок расположен на территории муниципалитета «Пороховые», его площадь — 27 тыс. кв. метров. Земля будет предоставлена на 10 лет. Помимо храма там собираются построить воскресную школу.

Напомним, местные жители выступают против застройки парка Малиновка с 2011 года, когда крупный участок этой зеленой зоны площадью 2,1 га был отдан в аренду под строительство церкви. За прошедшие годы жители окружающих парк домов неоднократно проводили массовые митинги и пикеты, собрали более 30 тысяч подписей в защиту парка, боролись в судах.

За строительство храма активно выступал думский депутат-единоросс Виталий Милонов, который последовательно вносил в Генеральный план поправки, разрешающие застройку парка. Однако после многочисленных акций протеста правительство города при Георгии Полтавченко отозвало разрешение на строительство храма в Малиновке, договор аренды был расторгнут.

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