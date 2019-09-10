Элиста, , 11:46 — REGNUM Первые кадровые решения избранный глава Республики Калмыкия Бату Хасиков намерен принять в течение недели, об этом он сообщил журналистам по итогам выборов главы региона.

При этом Хасиков подчеркнул, что «глобальных изменений» не будет, цитирует его ТАСС. Глава Калмыкии также сообщил о намерении провести встречи со своими оппонентами на выборах, чтобы предложить им взаимодействие.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы главы Калмыкии состоялись 8 сентября в единый день голосования. Бату Хасиков, который с марта 2019 года исполняет обязанности главы региона, победил на выборах с 82,5% голосов при явке более 55%. Эксперты уверены, что жители Калмыкии ждут от нового руководителя прорывных решений. Инаугурация назначена на 21 сентября.