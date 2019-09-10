Киев, 10 сентября 2019, 11:47 — REGNUM Экс-президент Украины Пётр Порошенко вновь проигнорировал повестку на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР), заявила представитель ГБР Анжелика Иванова, сообщило 10 сентября издание Strana.ua.
10 сентября в 9:30 мск Порошенко должны были допросить по делу о государственной измене.
Вместо личного посещения ГБР, он прислал своего адвоката, который передал следователям письменные показания Порошенко.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ГБР Роман Труба заявил, что бывшему президенту Украины всё равно придётся ходить на допросы, поскольку на Украине вступит в силу закон об отмене депутатской неприкосновенности.
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