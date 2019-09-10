Ереван, , 12:01 — REGNUM Статус партнера ОДКБ будет введен новым уставом организации. Об этом, как передает информационное агентство «Новости Армении», заявил 10 сентября заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян.

Дипломат отметил, что ранее уставом ОДКБ не были закреплены условия получения третьей страной статуса наблюдателя. Изменения в уставе организации внесут ясность в этом вопросе, а также появится новый статус — партнер.

Как пояснил замминистр, оба статуса могут быть получены только при полном консенсусе всех стран-членов организации, поэтому недружественные страны стать партнером не смогут.

Известно, что парламент Армении уже обсуждает вопрос введения статуса партнера ОДКБ.

Напомним, Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — международная организация, членами которой являются 6 стран: Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения, Киргизия и Таджикистан. Члены организации ставят перед собой задачу защиты территориальной и экономической целостности стран-участниц.