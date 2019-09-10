Цхинвал, , 11:37 — REGNUM Южная Осетия и Грузия продолжат переговоры о ситуации на границе в районе югоосетинского села Уиста (Цнелис), где ранее был выставлен грузинский полицейский блокпост. 13 сентября состоится очередная техническая встреча в формате Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ), сообщил 9 сентября ТАСС глава югоосетинской делегации в рамках МПРИ Егор Кочиев.

Строительство незаконного грузинского блокпоста в районе села Уиста Знаурского района Южной Осетии Cominf.org

Встреча состоится на границе Южной Осетии с Грузией в районе населенного пункта Эргнет. Как отметил Кочиев, единственный вопрос, который собирается обсуждать югоосетинская делегация, это проблема появления незаконного грузинского полицейского блокпоста в селе Цнелис. Как и прежде, Южная Осетия настаивает на том, что грузинский пост должен быть снят.

Напомним, технические встречи в формате МПРИ проходили 29, 30 августа, 2 и 6 сентября. Сторонам не удалось прийти к согласию.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в конце августа Южная Осетия заявила о незаконном строительстве Грузией блокпоста возле югоосетинского приграничного села Уиста и потребовала его убрать. В ответ 5 сентября погранслужбы Южной Осетии заняли одну из высот на линии границы с Грузией в районе села Уиста и подняли государственный флаг на западной точке госграницы.

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