Липецк, , 11:37 — REGNUM Начальник УМВД России по Липецкой области генерал-майор полиции Михаил Молоканов покидает свой пост. По данным Most.tv, указом президента России Владимира Путина Молоканова отправили в отставку еще 7 сентября, но документ официально не опубликован.

Молоканов с 2011 года занимал должность замначальника Главного УМВД РФ по Волгоградской области — начальника полиции. Управление МВД в Липецкой области он возглавил в 2014 году.

Пока, по данным местных СМИ, обязанности Молоканова назначен исполнять его заместитель Александр Мельниченко.