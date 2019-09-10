Джакарта, , 11:36 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел Малайзии Марзуки Яхья прибыл с рабочим визитом в Джакарту для участия в региональной конференции по цифровой дипломатии, сообщает информационное агентство Antara.

Издание отмечает, что целью конференции станет обсуждения и обмен передовым опытом использования медиа для эффективной дипломатии. Эта конференция предоставит странам-участницам возможность ознакомиться с новыми инициативами и методами в целях дальнейшего повышения эффективности дипломатии и развития регионального сотрудничества в области цифровой дипломатии.

Ожидается, что на конференции будет принято Джакартское послание о региональном сотрудничестве в области цифровой дипломатии, которое подразумевает обязательство всех стран-участниц создать инклюзивное, процветающее и инновационное общество.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Индонезии Ретно Марсуди выступила на открытии региональной конференции по цифровой дипломатии в Джакарте, призвав бороться с распространением экстремизма в интернете.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МИД Индонезии призвала бороться с экстремизмом в интернете