Барнаул, , 12:12 — REGNUM Увольнение с занимаемых должностей почти 30 генералов и полковников из российских правоохранительных органов алтайский общественник, основатель Школы реальной Политики Константин Емешин связывает с «жёсткой конкуренцией» и возрастными ограничениями «людей в погонах». В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM он, в частности, отметил, что в Алтайском крае многие генералы и полковники поплатились своими должностями за работу при рейдерских захватах.

«Любые отставки генералов, как правило связаны с тем, что высших должностных лиц в правоохранительных органах становится все больше и больше. Это закон любой бюрократии, в том числе, и погонах. А кроме этого генералы имеют и возрастные ограничения и среди них идёт жесткая конкуренция.

Но на стол президенту Владимиру Путину, как правило, готовят списки, за которыми стоит тяжелая «подковерная война» и «доносы» одних силовиков на других. ФСБ строчит доносы против всех, прокуратура, как правило, против полиции, Следственный комитет РФ — против прокуратуры. Могу только судить об этих процессах на примере генералов в Алтайском крае. Многие поплатились за то, что работали при рейдерских захватах в пользу высоких краевых чиновников», — пояснил алтайский общественник.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что Владимир Путин освободил от должностей почти 30 высших должностных лиц, работавших в правоохранительных органах, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на неназванные источники. В частности, в Дагестане своих постов лишились глава Следственного комитета Сергей Дубровин и его первый заместитель Тугай Тугаев. Назначение получил новый глава прокуратуры республики — Алексей Ежов.

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