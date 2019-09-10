Тбилиси, , 11:33 — REGNUM Европейская и евроатлантическая интеграция Грузии является непоколебимым приоритетом грузинской внешней политики. Об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахания на встрече с исполняющим обязанности помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филиппом Рикером, сообщает «Новости-Грузия».

9 сентября американский дипломат выступил в Тбилиси на международной конференции, организованной институтом Маккейна. После мероприятия Гахария и Рикер обсудили двусторонние отношения в сфере безопасности и экономики.

Американская сторона отметила необходимость дальнейшего углубления сотрудничества. Рикер также подчеркнул необходимость консолидации демократии в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, и. о. помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филипп Рикер прибыл в Грузию 7 сентября. Дипломат встретился с представителями правительства, парламента и некоммерческих организаций.

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