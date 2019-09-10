Вильнюс, , 11:31 — REGNUM Прекращает существование правящая фракция партии «Порядок и справедливость» в Сейме Литвы — из фракции сегодня, 10 сентября, вышли сразу четыре её члена: староста Витаутас Кумблявичюс, Она Валюкявичюте, Юозас Имбрасас и Альгимантас Думбрава, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Об этом члены фракции сообщили сразу после начала осенней сессии в парламенте сегодня.

Политики объяснили своё решение конфликтом с главой партии Ремигиюсом Жемайтайтисом. Кроме него в рядах «Порядка и справедливости» осталось ещё двое депутатов: Кястутис Барткявичюс и формально член «Порядка и справедливости», но на деле делегированная во фракцию ради необходимого количества депутатов для фракции, представительница крестьян-зелёных Аудроне Янкувене. Для создания фракции в парламенте необходимо не менее семи депутатов.

Таким образом в очередной раз за этот год возник вопрос о составе правящей коалиции, в которую ранее входило четыре фракции: крупнейшей Союза крестьян и зелёных Литвы, Социал-демократической партии труда, Избирательной акции поляков Литвы — Союза христианских семей и «Порядка и справедливости».

«Мятежники» пока не раскрывают, уйдут в смешанную группу депутатов и объявят себя оппозиционными, присоединяться к каким-то правящим партиям и сохранят коалицию, либо попросят у правящих крестьян-зелёных «в лизинг» трёх депутатов для создания новой собственной фракции из семи человек, которая присоединиться к правящей коалиции, как это уже было при «лизинге» Янкувене в «Порядок и справедливость». Неясно и как себя поведут три оставшиеся после раскола политиков от развалившейся фракции.