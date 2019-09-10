Киев, , 11:36 — REGNUM 245 депутатов Верховной рады Украины одобрили проект закона об импичменте президента, сообщил 10 сентября официальный парламентский телеканал «Рада».

В документе сказано, что принять решение об импичменте может парламентское большинство в случае, если президент совершил «государственную измену или другое преступление». Отмечается, что после принятия решения о начале процедуры импичмента, должна быть создана специальная следственная комиссия при участии депутатов парламента, специального прокурора и специальных следователей, которые проверяют факт совершения преступления президентом Украины.

По результатам расследования Верховная рада должна обратиться в Конституционный суд и Верховный суд Украины, которые выносят окончательное решение об импичменте.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков выразил надежду, что у парламента не возникнет необходимости использовать данный закон.

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