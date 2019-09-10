Вашингтон, , 11:27 — REGNUM Перенести из США важные переговоры по линии ООН — непростая задача, но и сама жесткая официальная постановка такого вопроса уже будет важным шагом вперед, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 10 сентября, комментируя заявления спецпредставителя президента России Андрея Крутских.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, Крутских заявил, что Россия может поставить вопрос о переносе важных международных переговоров из штаб-квартиры ООН в США. Причина — в «визовой войне», которую ведет Вашингтон, вмешиваясь (с помощью выдачи или невыдачи виз) в формирование команд переговорщиков.

«То, что американцы в нарушение своих обязательств хулиганят с визами в ООН, — давно известный факт. Ранее, однако, это были единичные случаи. Сегодня это хулиганство приобрело широкий характер.

На американский произвол необходимо отвечать, иначе он будет только усиливаться. И лучшим вариантом был бы, действительно, перенос из США важных переговоров по линии ООН. В частности — переговоров по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности.

Это задача непростая: сделать это сразу не дадут возможности и политические мотивы, и конкретный расклад голосов в тех или иных органах, комиссиях и группах. Но сама жёсткая официальная постановка данного вопроса будет важным шагом вперёд», — отметил Михаил Демурин.