Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал выборы «праздником со слезами на глазах». По его мнению, «формирование Мосгордумы — идеальный вариант для Запада, чтобы спровоцировать оранжевую революцию».
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил журналистам о намерении депутатов фракции снова внести в Госдуму законопроект о поддержке «детей войны».
В повестке заседания Государственной думы 64 вопроса. Среди них — создание комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Предполагается, что комиссию возглавит депутат Василий Пискарёв («Единая Россия»).
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов настаивает на обсуждении федерального бюджета развития с учетом позиции всех регионов. Об этом он сообщил журналистам перед пленарным заседанием.
Миронов предлагает принять Избирательный кодекс
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов настаивает на принятии избирательного кодекса, передает корреспондент ИА REGNUM 10 сентября.
«Нужно создавать избирательный кодекс, прописывать все правила, исключать муниципальный фильтр при выборе губернаторов», — сказал Миронов журналистам.
Госдума открывает осеннюю сессию
О приоритетах работы нижней палаты парламента расскажет спикер Госдумы Вячеслав Володин.