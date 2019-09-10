Госдума начинает осеннюю сессию. Первое пленарное заседание 10 сентября откроет выступление спикера Госдумы Вячеслава Володина, который расскажет о приоритетах работы нижней палаты парламента как в законодательной сфере, так и в сфере международных отношений. Также сессия начнется с выступлений лидеров фракций Госдумы — Геннадия Зюганова (КПРФ), Владимира Жириновского (ЛДПР), Сергея Неверова («Единая Россия») и Сергея Миронова («Справедливая Россия»). Предполагается, что они расскажут об итогах выборов и, возможно, изменениях избирательного законодательства. Кроме того, в повестке заседания — создание комиссии Госдумы по расследованию фактов внешнего вмешательства во внутренние дела России.

Подробности в трансляции ИА REGNUM.