Ереван, , 11:16 — REGNUM Армения надеется на решение вопроса с армянскими водительскими правами в России, заявил заместитель министра иностранных дел республики Шаварш Кочарян, 10 сентября сообщает пресс-служба Национального собрания страны.

Дипломат пояснил, что вчера в Москве прошла встреча совета ЕАЭС, на которой обсуждался это вопрос.

«Этот вопрос обсуждается в двух направлениях — многостороннем и двустороннем. Многостороннем — потому, что Договор о ЕАЭС не предполагает такого ограничения», — сказал Кочарян.

Замминистр иностранных дел республики выразил надежу, что стороны смогут достичь положительного результата.

Напомним, согласно законодательству России, армянские водительские удостоверения недействительны при найме на работу водителем. Хотя водительские права других стран-членов ЕАЭС, Россией признаются.